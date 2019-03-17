Полиция задержала 62-летнюю жительницу Люботина (Харьковская обл.) по подозрению в заведомо ложном минировании горсовета (ч.1 ст.259 УК Украины).

«Женщина звонила с мобильного телефона. Свой поступок вразумительно объяснить не может. Сейчас она проходит медицинское обследование», - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в пятницу утром в полицию поступил анонимный звонок, который сообщил о том, что в здании Люботинского горсовета заложена взрывчатка. Полицейские обследовали здание и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилась.