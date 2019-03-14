Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по обеспечению кибернетической безопасности разоблачили группировку хакеров на подготовке кибератак на компьютерные системы органов власти во время выборов президента Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли заражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений. За противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора. Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.