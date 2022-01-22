После сбоя вследствие кибератаки, который повлек приостановку оформлении и просмотр электронных полисов автогражданки, все услуги восстановлены.

Об этом ЭП сообщили в компании "Экспресс Страхование"

Там отметили, что сначала восстановились внутренние сервисы моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), можно было посмотреть полисы, но оформлять новые полисы было пока ещё нельзя

Однако через какое-то время возобновилась и возможность оформления новых полисов.

Напомним, возобновил работу реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), который во время кибератаки "взломали" в ночь с 13 на 14 января 2022 года.

В результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.