Журналисты сфальсифицировали данные переписки фигурантов расследований в госконцерне «Укроборонпром», заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом он сказал на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, а также обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений по закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий госконцерна, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

Генпрокурор отметил, что слив данных журналистам произошел в сентябре 2018 года.

«Мы уже установили точный месяц утечки информации – сентябрь прошлого года. Почему публикации были обнародованы в разгар предвыборной кампании, я ставить этот вопрос не буду, потому оставлю это политикам. Но то, что в телефонах нет некоторых диалогов, которые есть в расследовании, я должен сказать», - заявил Луценко.

По его словам, экспертиза показала отсутствие в переписке некоторых диалогов, которые зафиксированы в сюжете программы.

«Нет некоторых фраз и фрагментов, которые были опубликованы в журналистском расследовании», - уточнил Луценко.

По словам генпрокурора, Киевский научно-исследовательский институт Министерства юстиции по представлению ГПУ провел экспертизу трех телефонов и одного диска, который был с помощью специалистов МВД загружен из этих телефонов.

«Экспертиза установила, что информация, собранная из трех телефонов в середине 2017 года на диск не была монтированной и не было ни одного постороннего вмешательства. Эта информация может стать предметом следствия, собственно, НАБУ (в случае, если они захотят проводить это следствие по своей подследственности о хищении средств или злоупотребление служебными обязанностями), а также ГБР о возможных коррупционных действий любых правоохранителей, ГПУ, ГФС, кого угодно», - добавил он.

Кроме того, Луценко отметил, что не все то, что содержится на диске, совпадает с тем, что освещено журналистами в расследовании.

«При анализе того, что есть на диске, и того, что нам показывал господин Бигус, не все совпадает. Я не уполномочен вам проводить анализ, но скажу, что мои прокуроры говорят, что разговоры, которые были показаны между (работником «Укроборонпрома» Виталием) Жуковым и гендиректором «Укроборонпрома» Павлом Букиным – такой переписки в телефонах нет», - сказал генпрокурор.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.