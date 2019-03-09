Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Британии из ЕС может стать начало июля.

Об этом пишет DW.

«Сроки Brexit могут быть перенесены не более чем на несколько недель», - рассказал Таяни. Крайним сроком станет начало июля. При этом он отметил, что британцы "в любом случае должны назвать причину переноса".

Глава Европарламента особо подчеркнул необходимость «избежать самой большой ошибки» - хаотичного Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала неблагоприятной для ЕС и «катастрофой для британской экономики», отметил он.

В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщалось, Европейское Сообщество ожидает, что глава правительства Великобритании будет вынуждена отложить Brexit на три месяца. Переговоры по этому вопросу между ЕС и Великобританией в последнее время были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Напомним, парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй относительно Brexit.

Запланированной датой выхода страны из ЕС является 29 марта 2019 года.