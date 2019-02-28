Парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй относительно Brexit: будут голосовать 12 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Законодатели поддержали обещанное ею (премьер-министром. - Ред.) расписание», - говорится в сообщении.

Имеется в виду предложение Терезы Мэй провести окончательное голосование по соглашению об условиях Brexit 12 марта.

После нескольких месяцев разговоров о том, что Великобритания должна выйти из ЕС вовремя, то есть 29 марта, во вторник премьер-министр впервые допустила возможность «очень ограниченной» отсрочки выхода из блока. Этого было достаточно, чтобы предотвратить негодование депутатов во время голосования, включая министров в кабинете премьера, которые заявляли, что готовы присоединиться к оппозиции, выступающей за предотвращение выхода без сделки.

Депутаты одобрили план из трех пунктов, который даст Мэй больше времени для переговоров с Брюсселем.

Теперь, если депутаты вновь не поддержат предложенное правительством соглашение о Brexit, то 13 марта Палата общин сможет проводить голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения или же о его переносе.

Напомним, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

21 января Мэй опубликовала в британском парламенте «План Б» относительно выхода страны из состава Европейского Союза.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.