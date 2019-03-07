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Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать в Киеве четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м. Об этом заявил президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов, сообщает LIGA.net.

«Магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет», — говорит Непоседов.

По его словам, проблем с предложением нет, каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.
Напомним, 12 сентября 2018 года Президент Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину.
ForUm

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