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ДСП – это древесно-стружечные плиты. Их изготавливают из стружки, которую склеивают при помощи синтетических смол, а затем прессуют под высоким давлением. Важным свойством древесно-стружечных плит является простота в уходе. Столешницы из ДСП неприхотливы, а для их мытья не требуются специальные моющие средства. Кроме того, ДСП гораздо дешевле, нежели натуральное дерево, но при этом плиты могут имитировать его природный цвет и текстуру и даже те оттенки, которых нет у древесины. 

Еще одно свойство столешниц из ДСП – универсальность. Их можно использовать как в качестве рабочей зоны на кухне, так и для изготовления письменного стола. К плюсам древесно-стружечных плит также можно отнести:

  • водонепроницаемость и влагостойкость;
  • гигиеничность и экологичность;
  • эстетический внешний вид;
  • разнообразие цветов и текстур;
  • стойкость к механическим повреждениям и ударам;
  • невысокая стоимость;
  • простота установки;
  • быстрое изготовление.

Недостаток у ДСП не так много. Здесь можно ответить не всегда идеальную герметизацию швов. Так, при установке в области мойки есть риск проникновения через швы влаги. Даже если на ДСП будет небольшая царапина, в нее сможет попасть вода, которая приведет к разбуханию. В этом случае придется менять всю столешницу, поскольку ни одни современные технологии и инструменты не помогут ее восстановить.

Толщина столешниц из ДСП

Стандартом продаж является толщина 18-28 мм, но оптимальным вариантом считается все же 38-50 мм, поскольку при такой величине можно без проблем установить встроенную технику – она не будет выступать за края стола. Под заказ изготавливают и столешницы толщиной 60 мм. Они изготовлены не полностью из ДСП. Плиты являются только каркасом, а внутреннюю часть производители делают в виде сотовой структуры из картона.

Виды покрытий столешницы из ДСП

Внешний вид изделия зависит непосредственно от разновидности покрытия. На сегодня для облицовки ДСП чаще используются такие материалы:

  • Пленка ПВХ. Ее наносят на плиты под воздействием температуры и давления. Пленка образует с ДСП единое прочное покрытие, которые выполняет декоративную функцию, а также защищает материал от выцветания и химического воздействия.
  • Шпон. Такое покрытие придется по вкусу ценителям всего натурального. Шпон – это тонкий лист древесины, который наклеивают поверх ДСП. Так создается впечатление, что вся столешница изготовлена из массива, но цена ее при этом получается гораздо ниже.
  • Слоистый пластик. Для отделки ДСП используют 2 вида пластика: HPL и CPL. По свойствам они практически одинаковы, но HPL имеет более высокую плотность. Покрытие из пластика устойчиво к повышенным температурам, поэтому столешницу с такой отделкой подходит для использования в кухонных гарнитурах.

Виды торцов столешниц

Скругление только по верхней кромке столешницы называют завалом, а по обеим сразу – подгибом. В зависимости от сочетания этих характеристик можно выделить 5 видов торцов:

  • Без завалов. Здесь все торцы прямые, не спиленные.
  • С 1 завалом. Столешница имеет одно скругление по верхней кромке только с одной стороны. Это стандартный вариант для рабочей поверхности на кухне, если стол стоит у стены.
  • С 2 завалами. Скругления по верхней кромке имеют все стороны. Это классический вариант для кухни-острова.
  • С 1 загибом. Это практичный вариант для стандартной столешницы. Загиб может иметь разный радиус – 5 мм внизу и 9-10 мм вверху.
  • С 2 загибами. Вариант, также актуальный для кухни-острова. Радиус загиба тот же, что и при 1 загибе.


Нюансы выбора столешницы из ДСП

Форма столешницы зависит в основном от конфигурации кухни. Если помещение удлиненное, то рабочая поверхность должна быть прямоугольной. Для квадратных помещений актуальна угловая или Г-образная столешница. С помощью Т- или П-образной можно воссоздать на кухне барную стойку. Если площадь позволяет, можно заказать кухню-остров. Столешница в таком случае чаще прямоугольная или квадратная. Что еще необходимо учесть при выборе:

  • Перед покупкой стоит изучить документы к столешнице. Она должна быть изготовлена из ДСП, который имеет класс эмиссии формальдегида не выше E
  • Для установки на кухне лучше выбирать водостойкую ДСП. Ее можно отличить по цвету на срезе. Из-за добавления жидкого парафина оттенок будет зеленоватым или желтоватым.
  • Оформление. По цвету и текстуре столешница должна вписываться в интерьер кухни или жилого помещения, если изделие приобретается для письменного стола. Поверхность может быть глянцевой или матовой. В первом случае все загрязнения видны особенно сильно. Матовая же в случае слишком глубокой текстуры будет труднее отмываться.

Купить столешницу из ДСП

Если вы остановили свой выбор на столешнице из ДСП, то изучите каталог компании «ВиЯр» по ссылке – kh.viyar.ua/catalog/stoleshnitsy_na_osnove_dsp. Здесь представлены самые разные цвета – от спокойных пастельных оттенков до ярких и вызывающих. Это и венге, и черное дерево, и испанский орех, а также экзотические малибу и макассар.

В каталоге вы также можете также выбрать комплектующие и фурнитуру для мебели. Компания предлагает совершить покупку онлайн или в шоу-румах, расположенных в Минске и крупных городах Украины, включая Харьков, Киев и Днепр. При заказе на сайте предоставляется возможность выбрать не только способ оплаты, но и доставку в любой регион.

 

 
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