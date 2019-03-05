ДСП – это древесно-стружечные плиты. Их изготавливают из стружки, которую склеивают при помощи синтетических смол, а затем прессуют под высоким давлением. Важным свойством древесно-стружечных плит является простота в уходе. Столешницы из ДСП неприхотливы, а для их мытья не требуются специальные моющие средства. Кроме того, ДСП гораздо дешевле, нежели натуральное дерево, но при этом плиты могут имитировать его природный цвет и текстуру и даже те оттенки, которых нет у древесины.

Еще одно свойство столешниц из ДСП – универсальность. Их можно использовать как в качестве рабочей зоны на кухне, так и для изготовления письменного стола. К плюсам древесно-стружечных плит также можно отнести:

водонепроницаемость и влагостойкость;

гигиеничность и экологичность;

эстетический внешний вид;

разнообразие цветов и текстур;

стойкость к механическим повреждениям и ударам;

невысокая стоимость;

простота установки;

быстрое изготовление.

Недостаток у ДСП не так много. Здесь можно ответить не всегда идеальную герметизацию швов. Так, при установке в области мойки есть риск проникновения через швы влаги. Даже если на ДСП будет небольшая царапина, в нее сможет попасть вода, которая приведет к разбуханию. В этом случае придется менять всю столешницу, поскольку ни одни современные технологии и инструменты не помогут ее восстановить.

Толщина столешниц из ДСП

Стандартом продаж является толщина 18-28 мм, но оптимальным вариантом считается все же 38-50 мм, поскольку при такой величине можно без проблем установить встроенную технику – она не будет выступать за края стола. Под заказ изготавливают и столешницы толщиной 60 мм. Они изготовлены не полностью из ДСП. Плиты являются только каркасом, а внутреннюю часть производители делают в виде сотовой структуры из картона.

Виды покрытий столешницы из ДСП

Внешний вид изделия зависит непосредственно от разновидности покрытия. На сегодня для облицовки ДСП чаще используются такие материалы:

Пленка ПВХ. Ее наносят на плиты под воздействием температуры и давления. Пленка образует с ДСП единое прочное покрытие, которые выполняет декоративную функцию, а также защищает материал от выцветания и химического воздействия.

Шпон. Такое покрытие придется по вкусу ценителям всего натурального. Шпон – это тонкий лист древесины, который наклеивают поверх ДСП. Так создается впечатление, что вся столешница изготовлена из массива, но цена ее при этом получается гораздо ниже.

Слоистый пластик. Для отделки ДСП используют 2 вида пластика: HPL и CPL. По свойствам они практически одинаковы, но HPL имеет более высокую плотность. Покрытие из пластика устойчиво к повышенным температурам, поэтому столешницу с такой отделкой подходит для использования в кухонных гарнитурах.

Виды торцов столешниц

Скругление только по верхней кромке столешницы называют завалом, а по обеим сразу – подгибом. В зависимости от сочетания этих характеристик можно выделить 5 видов торцов:

Без завалов. Здесь все торцы прямые, не спиленные.

С 1 завалом. Столешница имеет одно скругление по верхней кромке только с одной стороны. Это стандартный вариант для рабочей поверхности на кухне, если стол стоит у стены.

С 2 завалами. Скругления по верхней кромке имеют все стороны. Это классический вариант для кухни-острова.

С 1 загибом. Это практичный вариант для стандартной столешницы. Загиб может иметь разный радиус – 5 мм внизу и 9-10 мм вверху.

С 2 загибами. Вариант, также актуальный для кухни-острова. Радиус загиба тот же, что и при 1 загибе.



Нюансы выбора столешницы из ДСП

Форма столешницы зависит в основном от конфигурации кухни. Если помещение удлиненное, то рабочая поверхность должна быть прямоугольной. Для квадратных помещений актуальна угловая или Г-образная столешница. С помощью Т- или П-образной можно воссоздать на кухне барную стойку. Если площадь позволяет, можно заказать кухню-остров. Столешница в таком случае чаще прямоугольная или квадратная. Что еще необходимо учесть при выборе:

Перед покупкой стоит изучить документы к столешнице. Она должна быть изготовлена из ДСП, который имеет класс эмиссии формальдегида не выше E

Для установки на кухне лучше выбирать водостойкую ДСП. Ее можно отличить по цвету на срезе. Из-за добавления жидкого парафина оттенок будет зеленоватым или желтоватым.

Оформление. По цвету и текстуре столешница должна вписываться в интерьер кухни или жилого помещения, если изделие приобретается для письменного стола. Поверхность может быть глянцевой или матовой. В первом случае все загрязнения видны особенно сильно. Матовая же в случае слишком глубокой текстуры будет труднее отмываться.

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