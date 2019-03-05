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На прошлой неделе в Хмельницкой области от кори умер младенец, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека - 1230 взрослых и 1312 детей.

За отчетную неделю на Хмельнитчине вследствие кори умер младенец 25 дней от роду. Всего в этом году умерли уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки кори забрала уже 31 жизнь.

В период с 28 декабря 2018 до 1 марта 2019 корью в Украине заболели 26544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4021 человек: 1335 взрослых и 2686 детей), Винницкой (2339: 1014 взрослых и 1325 детей), Ривненской (2299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2007: 1073 взрослых и 934 ребенка) областях и г. Киев (2310 человек: 1293 взрослых и 1017 детей).

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, количество людей, заболевших корью в Украине, является самым большим в мире по результатам 2018 года.
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