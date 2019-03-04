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28 февраля Нетишинский городской суд принял первое в Хмельницкой области решения о привлечении к административной ответственности лица за совершение буллинга, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Булером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических обидах и психологическом давлении со стороны ученика.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)» (№ 8584) в декабре 2018. В января 2019 года он вступил в силу

11 февраля суд Борисполя вынес первое в Украине решение по делу о буллинге.

 
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