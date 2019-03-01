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На Тернопольщине 15 активистов Киевского патриархата заблокировали дом священника Украинской Православной Церкви. Шантажом и угрозами священнослужителя религиозной общины УПЦ в селе Трибуховцы пытались заставить к переходу в ПЦУ, а когда тот отказался, начали выживать из дома.

Фото: УПЦ

Сегодня, 1 марта, около пятнадцати активистов забаррикадировали дом настоятеля религиозной общины УПЦ в селе Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области протоиерея Ярослава Савка, сообщили Информационно-просветительскому отделу УПЦ в Тернопольской епархии.

Штурмуют церковный дом, где совершается богослужение и проживает священнослужитель, уже второй день подряд.

28 февраля сторонники бывшего Киевского патриархата пытались захватить здание, чтобы выгнать оттуда священника УПЦ, который не поддается на угрозы. Только с помощью полиции, в одиннадцать ночи, удалось решить конфликт.

Чтобы избежать столкновений в дальнейшем, сторонам, в присутствии правоохранителей, удалось договориться о двусторонней встрече в сельском совете на следующий день в 10 часов утра. И этот поступок активистов оказался коварным.

«Священник пошел сегодня в сельсовет, а там ... никого нет. Вернулся домой, а его дом заблокирован. Так вот обманом устроили. Даже в полиции говорят, что это беззаконие, и так не делается», - рассказали очевидцы.

По информации адвоката Тернопольской епархии, пока группа активистов, состоящая примерно из 15 человек, заблокировала автомобилем вход в церковный дом и требует: «Пока священник не оставит дом, не пустим его туда».

«Куда наше общество переходит, туда и вы должны! Мы вас наняли на работу. Государство. Вы забылись?..», - раздаются угрозы сторонников Киевского патриархата.

Юрист рассказал, что в полицию подано заявление о самоуправстве (статья 350 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг»).

«Будем ставить вопрос, чтобы допустить священника в собственный дом. Все документы на церковь и дом в порядке. Поэтому действия активистов - абсолютно незаконны», - подчеркнул адвокат.

В селе Трибуховцы в 1991 году было зарегистрировано две религиозные общины, которые поочередно пользовались храмом в начале 2019 года. А сейчас сторонники бывшего Киевского патриархата начали препятствовать общине УПЦ молиться в нем. Еще в начале этого года доступ в храм для общины УПЦ во главе с ее настоятелем, в котором на протяжении 28 лет православные верующие мирно молились, был закрыт. С тех пор приход собиралась на богослужения в доме, в котором проживает священник. Теперь активисты пытаются отобрать и этот дом.
ForUm

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