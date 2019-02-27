После скандала с победителем нацотбора на конкурс «Евровидение-2019» и последовавших обвинений Национальной общественной телекомпании Украины в замене правил во время конкурса Общественное опубликовало список некоторых требований к участнику «Евровидения».

«Хотим обратить внимание, что договор между телерадиокомпанией и участником не является новшеством, ведь договора с представителями на Евровидение заключаются ежегодно», - отметили в пресс-службе.

Подавляющее большинство всех условий договора предусмотрено и основано на правилах владельца и организатора конкурса Европейскойго Союза вещателей, то есть Общественный вещатель (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) не устанавливает правил «Евровидения» самостоятельно и в любое время подотчетен по выполнению правил конкурса Европейскому Союзе вещателей.

Договор не может быть обнародован полностью, потому что является конфиденциальным документом. По этим же причинам он также не может быть заранее предоставлен всем без исключения участникам отбора, ведь предоставляется только победителю, с которым планируют заключить такой договор.

Однако в связи с большим количеством вопросов Общественное считает нужным опубликовать и прокомментировать те пункты, которые непосредственно касаются обязанностей участника.

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием

Конкурс Евровидение – это прежде всего телевизионный проект, шоу, которое в прямом эфире смотрят миллионы зрителей. При планировании выступлений организатор шоу требует детального сценария номера каждого исполнителя для планирования съемки, работы режиссеров, художников по свету, планирование всех спецэффектов, раскадровок при съемке и обеспечения хорошей телевизионной картинки. Например, «запрет шпагата», фигурирующий в публикациях певицы Maruv – не более чем эмоциональная трактовка типичного требования Европейского Союза вещателей: предварительно согласовать содержание номера, план выступления и движений на сцене артиста. Это нормальная практика, по тем же условиям на «Евровидении» выступают все артисты из всех стран.

Кроме того, во время подготовки к шоу происходит ряд репетиций на сцене, где техническая команда вместе с артистом отрабатывает и согласовывает каждое движение, каждый элемент шоу заранее.

Именно этот пункт дает возможность зрителям наслаждаться качественным шоу мирового уровня, а не смотреть соревнования случайных импровизаций в прямом эфире.

Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором

Большинство зрителей следят за «Евровидением» только во время полуфиналов и финала конкурса, однако график этого международного события охватывает ряд других мероприятий, которые посещает пресса и фанаты конкурса. Например, пресс-конференцию после первой репетиции на сцене Евровидения, интервью с представителями иностранных СМИ, церемонию красной дорожки и открытия «Евровидения» и тому подобное. Участие в этих мероприятиях обязательно и нужно не только организаторам конкурса, но и самому участнику. Промотуры, пресс-конференции и другие мероприятия позволяют заявить о себе в мире, привлечь внимание и поддержку новой аудитории из разных стран.

Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования

Этот пункт договора означает, что у артиста будет собственный пресс-секретарь, организовывать всю коммуникацию с журналистами, чтобы артист смог сформировать себе наилучший имидж в средствах массовой информации.

Кроме того, международный конкурс «Евровидение» имеет собственный план коммуникации, за который отвечает международная пиар-команда в составе представителей нынешней страны-организатора и Европейского Союза вещателей. Все публичные объявления о ходе подготовки к конкурсу и о самом конкурсе осуществляются этой командой по плану, а участники конкурса действуют по согласованию с ними, ведь это большая международная информационная кампания.

«Например, мы, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, информировали Европейский Союз вещателей обо всех пресс-релизах, которые анонсировали Национальный отбор, согласовывая с коллегами даже время публикаций. Это нормальная практика, применяется ежегодно и не удивит никого из специалистов отрасли коммуникаций», - пояснили в пресс-службе.

Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте

По правилам Европейского Союза вещателей конкурс Евровидение – аполитичный и имеет целью консолидировать международное сообщество, объединять искусством, а не сеять раздор из-за политических разногласий. Этот пункт договора лишь еще раз акцентирует внимание участника на правилах Европейского Союза вещателей.

В публичной части правил, опубликованных ЕСМ на официальном сайте Евровидения, об этом говорится, в частности, в пункте 2.6., где сказано: «Песенный конкурс Евровидение является неполитическим событием. Все вещатели, участвующие в нем, включая вещателя-хозяина конкурса, должны обеспечить выполнение всех необходимых шагов своими делегациями и командами для того, чтобы убедиться, что Песенный конкурс Евровидение ни в коем случае не будет политизированным и/или инструментализированым».

Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины

Правила Европейского Союза вещателей такой обязанности не предусматривают, его украинский Общественный вещатель добавил к договору по собственной инициативе. «Считаем этот пункт принципиальным и очень важным, ведь представитель Украины на Евровидении - это не просто исполнитель, но и представитель нашей страны на международной арене. Такой представитель не должен наносить вред интересам государства Украина», - подчеркнули в НОТУ.

Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса

Собственное условие Общественного, не предусмотренное Европейским Союзом вещателей, однако в этом году вошедшее в договор. Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Общественное считает, что оно нужно, ведь есть значительные риски политизации действий участника.

«Любые высказывания и публичные действия артиста, включая концерты, могут быть использованы государством-агрессором с целью пропаганды и эскалации агрессии. Общественное не может не считаться с этим фактом, как и не может не принимать соответствующие меры, предусмотрев обязательства в договоре», - отмечается в сообщении.

Однако стоит отметить, что ни сам договор не предусматривает, ни во время переговоров Общественный вещатель не озвучивал никаких требований относительно политических предпочтений певицы или поддержки отдельных политиков. Зато, как уже упоминалось выше, правилами ЕСВ прямо запрещено использовать Евровидение для промотирования любых политических взглядов.

Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения

Этот пункт в этом году подразумевает, что участнику нужен загранпаспорт, о наличии которого нужно самостоятельно позаботиться. Иногда для перевозки каких-то объектов или ценностей на территорию страны могут потребоваться и другие документы, например, надо заполнить таможенную декларацию в аэропорту при ввозе особо ценных вещей. При этом НСТУ полностью обеспечивает организационное сопровождение поездки артиста и членов его команды в Израиль.

Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении

Пункт предусматривает, что участник самостоятельно платит деньги за свое проживание в отеле, перелет в страну проведения конкурса и средства, необходимые для организации его выступления.

К сожалению, недофинансированный Общественный вещатель не может позволить себе профинансировать эти расходы. До недавнего времени наш партнер, телеканал СТБ, финансово помогал участникам на добровольных началах, однако в этом году отказался от такой помощи. Участники национального отбора заранее знали об этой ситуации.

Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением

Стандартное требование Европейского Союза вещателей, которое должны выполнить все участники Евровидения. Для использования организаторами конкурса песни, ее публичного оповещения, трансляции или размещения записи такие права просто необходимы. Кроме того, Европейский Союз вещателей выпускает диск со всеми песнями Евровидения ежегодно, поэтому передача определенных прав нужна и для этого. Отдельно необходимые права на другие материалы, например, на использование фотографий артиста или видео с его участием.

В разделе 2 Правил конкурса в пункте 2.4.3. говорится следующее: «... все права на публичное сообщение и другие права на шоу песенного конкурса Евровидение принадлежат исключительно Европейскому Союзу вещателей и централизованно управляются Союзом от имени всех вещателей-участников».

Очевидно, что для такого управления правами Европейским Союзом вещателей, участники должны предоставить Союзу отдельные права каждый на свою песню.

Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба

В случае нарушения договора на участника налагается штраф в размере 2 миллиона гривен или обязанность возместить причиненный ущерб.

«Мы осознаем, что правила, невыполнение которых не предусматривает никаких санкций, обычно не работают, поэтому условие штрафа нужно, чтобы участник не нарушал условий договора. Такая компенсация является адекватной и приемлемой, ведь за нарушение правил Евровидения перед Европейской Союзом вещателей потом отвечать именно НОТУ и эта ответственность также измеряться штрафами», - пояснили в пресс-службе.

Подробнее ознакомиться с правилами Евровидения от Европейской Союза вещателей, на которых ежегодно базируется договор с представителем от Украины, можно на официальном сайте.

Такие правила были всегда доступны не только участникам конкурса, но и всем желающим.

Как известно, в этом году в Украине вспыхнул скандал относительно представления страны на Евровидении.

Победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложилиучаствовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.