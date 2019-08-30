Соответствующий комментарий опубликован на странице «Общественного» в Facebook.

«ГБР осуществляют следственные действия, поскольку считают, что у работников Общественного могут быть найдены документы или флешки, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве относительно возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или иных физических или юридических лиц», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о закупке в 2017 году для телерадиокомпании аудиовизуального оборудования. Также в постановлении суда вспоминают о земельном участке, что есть в составе уставного капитала телерадиокомпании, и деятельность благотворительного фонда «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине».

«Как связаны эти три факта — трудно даже представить. Так же неизвестно, о каких именно нарушениях закупки идет речь, поскольку в постановлении об этом ничего не сказано», — заявили в «НОТУ».

На «Общественном» отмечают, что все закупки в телерадиокомпании происходят через систему Prozzoro.

«Вся информация по всем закупкам открыта, договоры на закупки публикуются, всю информацию можно найти на сайте системы, а вся закупленная техника — имеется и находится в студиях компании, где обыск даже не проходил», — говорится в сообщении.

В отношении земельного участка, в «НОТУ» сообщили, что «руководство телерадиокомпании ранее выявило незаконные действия государственного регистратора, который зарегистрировал на территории компании право собственности недвижимого имущества за посторонним юридическим лицом». «Сотрудники Общественного самостоятельно обратились по выявленному нарушению в правоохранительные органы, чтобы урегулировать ситуацию и исправить последствия нарушений со стороны государственного регистратора. Тогда помощи в решении этой ситуации от правоохранительных органов мы так и не получили», — отмечает «Общественное».

В телерадиокомпании также предполагают, что обыски в благотворительном фонде «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине», который является отдельным юридическим лицом, не использует государственных средств и взаимодействует только с донорами, могут быть попыткой лишить «Общественное» финансовой поддержки.

В «НОТУ» видят в таких действиях правоохранителей попытку запугивания работников.

«Упомянутые факты мы можем расценить только как попытку запугать руководителей единой независимой медиакомпании нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов», — отметили в телерадиокомпании.