«Свободовцы» созывают единомышленников к зданию суда в Борзне, где состоится слушание по делу о признании незаконным «перехода» в ПЦУ религиозной общины села Оленовка Черниговской области.

Фото: Фейсбук

Председатель фракции ВО «Свобода» в Бахмацком райсовете Владимир Брюховецкий обратился к своим соратникам с призывом собраться 26 февраля возле Борзнянского районного суда для борьбы с «блокпостами "русского мира"» на Черниговщине. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Друзья, завтра, 26 февраля в 11:00, в Борзнянском районном суде (г. Борзна, ул. Независимости, 4, зал № 1) московский поп Александр Гладиж будет просить признать незаконным и отменить решение граждан села Оленовка Борзнянского района Черниговской области о переходе общины села в ПЦУ. Встречаемся завтра в Борзне. У кого есть проблемы с доездом из Бахмача – пишите в приват. Блокпостов "русского мира" не должно быть на Черниговщине», – говорится в сообщении Брюховецкого.

16 января в селе Оленовка Черниговской области сторонники ПЦУ и националисты из С14, несмотря на сопротивление прихожан, захватили храм УПЦ. Днем ранее в Оленовке провели собрание территориальной громады с участием приезжих лиц, не являющихся жителями села, на котором проголосовали за переход местной религиозной общины из УПЦ в ПЦУ.