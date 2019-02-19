Глава СБУ Василий Грицак не смог ответить на вопрос, чем именно настоятель столичного Десятинного монастыря епископ Гедеон (Харон) угрожал национальной безопасности Украины.

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Епископу Гедеону запретили въезд в Украину. Об этом 18 февраля на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает РБК-Украина.

«Было установлено, что Юрий Харон владеет паспортами трех стран: России, Украины и США. О данных, которыми мы обладали, мы проинформировали Государственную миграционную службу. Ему закрыт въезд на территорию государства», – сказал Грицак.

Однако на вопрос, чем именно настоятель епископ Гедеон угрожал национальной безопасности, глава СБУ не ответил.