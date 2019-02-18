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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке следователя одного из райотделов полиции Киевщины.

По данным пресс-центра СБУ, полицейский требовал две тысячи долларов США от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

Правоохранители задержали злоумышленника в районном центре после получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.  
ForUm

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