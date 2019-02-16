Административное дело по иску нардепа Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун будет передано на повторное автоматизированное распределение 18 февраля, сообщает официальный портал судебной власти Украины.

Сообщается, что судья Окружного административного суда города Киева Сергей Каракашьян объявил заявление о самоотводе по делу.

В частности, он отметил, что при рассмотрении ходатайств об отмене мер обеспечения иска судьей была дана правовая оценка определенным обстоятельствам дела, которая оценка изложена в процессуальном документе и является общедоступной.

Кроме этого судья сообщил, что им было расценено как давление на суд принятие Кабинетом Министров Украины поручения по предоставлению на него жалобы в Высший совет правосудия.

Учитывая вышеизложенное, судья Каракашьян пришел к выводу, что в данном случае есть основания, по которым он не может участвовать в рассмотрении данного дела.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.