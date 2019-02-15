Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян решил взять самоотвод в деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) об отсутствии у доктора Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил судья указанной судебной инстанции Богдан Санин.

«Чтобы ни у кого не возникало сомнений в достоверности и объективности рассмотрения дела, судья решил взять самоотвод. Далее это дело будет передано на автоматическое перераспределение», - отметил он.

Санин пояснил, что дело Супрун передадут в технический отдел, где будет определен новый судья.

«Назначение нового судьи зависит от того, когда дело будет передано в технический отдел... Если дело поступит сегодня, мы сегодня же узнаем, кто будет судьей по делу. Если нет, эта информация будет известна в понедельник», - сказал он.

Соответственно дата и время следующего судебного заседания делу Супрун будет известна только тогда, когда его материалы передадут новому судье по делу.

Отметим, перед судебным заседанием Ульяна Супрун заявила, что она и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Игоря Мосийчука по сути, а в суде будут присутствовать ее представители и адвокат.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.