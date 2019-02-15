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Сенат США небольшим большинством голосов (54-45) утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора.

Номинировал Барра президент Дональд Трамп. За него голосовали все республиканцы, кроме сенатора от Кентукки, и трое демократов, сообщает BBC.

Барр фактически возглавит независимое от партийной политики министерство юстиции, причем уже второй раз - в 1991-1993 годах, при администрации Буша-старшего он уже занимал этот пост.

Там он заслужил репутацию сторонника расширения президентских полномочий.

Например, во время войны в Персидском заливе и операции в Панаме Барр говорил президенту, что тот имеет право отправлять войска куда угодно, не запрашивая разрешения конгресса.

После работы в минюсте Барр занимал пост главного юриста телекоммуникационной компании Verizon до 2008 года, а потом вышел на пенсию.

В числе прочего генеральный прокурор будет курировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Однако, как напоминают многие обозреватели, это не единственная его работа.

Главная задача министерства юстиции - защита гражданских прав американцев, и в этой области послужной список Уильяма Барра вызывает ряд вопросов, особенно у демократов.

Например, новый генпрокурор, по всей видимости, поддержит наметившийся курс Белого дома на усложнение процедуры получения американского гражданства. На днях Дональд Трамп уже высказался в том духе, что «право почвы» (автоматическое американское гражданство всем, кто родился на территории США) следует пересмотреть.

Во время сенатских слушаний Барр также выступал в поддержку строительства стены на границе с Мексикой, утверждая, что это поможет остановить поток проникающих в страну наркотиков. Между тем, многие критики указывают, что подавляющее большинство наркотиков попадает в США через уже существующие пограничные пункты.

С другой стороны Барр уже намекнул, что собирается ограничить применение изданных его предшественником инструкций, рекомендующих федеральным прокурорам всегда требовать максимально возможного наказания.

Работая генпрокурором в администрации Буша-старшего, Барр как раз не отличался мягкотелостью. Но в те годы в стране наблюдался рост преступности, и длительные тюремные сроки за все подряд в целом соответствовали настроениям граждан.

Барр также обещал предоставить штатам определенную свободу экспериментов с легализацией марихуаны (строго говоря, федеральное законодательство это пока запрещает).

Американская пресса отмечает, что, в отличие от многих других назначенцев Трампа, Барр - вполне квалифицированный специалист для роли, которую займет.

При этом критики предсказывают, что столкновение нового генпрокурора и президента практически неизбежно, главным образом потому, что Дональд Трамп неверно представляет себе, для чего нужен генеральный прокурор: по его мнению, главная работа Барра будет состоять в том, чтобы ограничить расследование Мюллера.

Барр ранее часто критиковал работу спецпрокурора, однако уже обещал, что даст комиссии Мюллера довести свою работу до конца.

Напомним, в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за самоустранение от надзора за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.
ForUm

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