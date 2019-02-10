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В Одесской области община поселка Мариново Березовского района приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесскую епархию Православной церкви Украины.

Об этом сообщили в Одесской епархии ПЦУ, передает УНИАН.

Отмечается, что в субботу, 9 февраля, община Свято-Успенского храма поселка Мариново во главе с протоиереем Романом Федаком, покинула Балтскую епархию бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и перешла в Одесскую епархию ПЦУ.

«После выступления настоятеля отца Романа община Свято-Успенского прихода села Мариново почти единогласно проголосовали за переход в лоно поместной Православной церкви Украины. Всего присутствовало 115 верующих, из которых 111 проголосовали за, 3 - против, 1 - воздержался», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в ПЦУ. 25 января аналогичное решение приняла община пгт Сарата.
ForUm

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