Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой при любых условиях.
«Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания!» - написал он в Twitter.
Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.
Президент США напомнил, что огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через границу. Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.
Напомним, в США более месяца длился шатдаун, одной из причин которого стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
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