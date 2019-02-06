также в разделеМир
НАТО и Македония подписали протокол о вступлении в Альянс 19
В Лондоне надгробие могилы Карла Маркса разбили молотком 17
Трамп объявил дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном 26
Польша планирует через 4 года стать независимой от газа из РФ 28
В ЕП заявили, что РФ не может считаться стратегическим партнером ЕС 22
В Париже в результате пожара в жилом доме погибли 7 человек 25
Жертвами прорыва плотины в Бразилии стали уже 134 человека 51
В Альпах в результате схода лавин погибли 10 человек 23
Лукашенко поручил укрепить госграницу 61
Германия признает Гуайдо президентом Венесуэлы 181
41% российской молодежи хотят уехать из страны 34
Трамп об отправке войск в Венесуэлу: Это возможно 35
Страны ЕС признали Гуайдо лидером Венесуэлы 29
Министр: РФ должна возместить убытки за советскую оккупацию Эстонии 32
Мадуро предостерег Трампа от «Вьетнама в Латинской Америке» 106
США в шесть раз увеличивают число военных на границе с Мексикой 18
Мадуро не согласился на досрочные выборы и заявил о гражданской войне 64
Brexit: Британия подготовила план эвакуации королевы на случай беспорядков 44

Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой при любых условиях.

«Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания!» - написал он в Twitter.

 


 

 

Президент США напомнил, что огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через границу. Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.

Напомним, в США более месяца длился шатдаун, одной из причин которого стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги