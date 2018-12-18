Украинская сторона до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья раненых украинских моряков, которые находятся в российском СИЗО «Матросская тишина», сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом она заявила во время встречи с заместителем политического советника Посольства США Ту Нгуен.

«Обратила внимание, что мы до сих пор не имеем официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО« Матросская тишина». Все только на словах. И я как уполномоченный дважды обращалась в ФСБ, чтобы мне предоставили разрешение посетить всех наших ребят. Пока не получила ответов», - отметила Денисова.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.