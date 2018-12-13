Уже 56 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на Объединительный собор, отправили их обратно в Стамбул.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ранее митрополит Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо приглашением на Объединительный собор, запечатал послание в конверт и без ответа отправил назад автору. Так же стали поступать и другие архиереи УПЦ.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука тоже вернул письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею вместе с ответом, в котором подчеркнул, что Константинополь своими поступками подвергает УПЦ МП дискриминации и гонениям.

Патриарх Варфоломей разослал приглашения на Объединительный собор епископату УПЦ МП.

«При этом часть посланий были адресованы не самым иерархам, а председателям местных администраций, которые вызвали архиереев для вручения документа, лично убеждали епископов присутствовать на соборе», - заявили в пресс-службе.

Так, например, председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко пытался вручить приглашение епископу Дубенскому Пимену, который отказался его принять.

В конверте с приглашением каждый епископ также получил копию письма патриарха Варфоломея митрополиту Онуфрию, где сообщалось, что в случае неявки на Объединительный собор Фанар будет считать предстоятеля УПЦ МП раскольником. В УПЦ МП назвали это «глобальным церковным рейдерством всеправославного масштаба».

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.