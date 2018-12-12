Консулы Украины в Российской Федерации уже посетили всех 24 украинских военнопленных, которые находятся в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

«Консулы посетили последних пятерых наших моряков», - сказал Погорельцев.

Он добавил, что украинские моряки «держатся мужественно, понимают, что происходит». «Конечно, надеются на скорое возвращение домой», - добавил он.

«Состояние здоровья тех, кого посетили, удовлетворительное, но есть один моряк, который болеет диабетом. Его обследуют врачи, и в случае необходимости вводят моряку инсулин, то есть он обеспечен на данном этапе медицинской помощью. Ему дают своевременно инъекции», - сообщил Погорельцев.

«Таким образом, наши дипломаты посетили уже всех военнопленных, которые были захвачены 25 ноября в Керченском проливе. 24 человека уже посетили по состоянию на сейчас», - сказал он. Отдельно Погорельцев отметил, что угрозы жизни украинских военнопленных моряков нет.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.