В Кремле не согласны с трактовкой Президента Украины Петра Порошенко инцидента в Керченском проливе, который он в интервью телеканалу Fox News назвал актом агрессии и войной.

«Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что власти Украины используют Россию в образе врага для достижения внутриэлекторальных целей. «Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей», - завил Песков.

Комментируя реплику украинского журналиста о том, что «нарушители границы» якобы исполняли приказ, Песков напомнил, что для выяснения того, что произошло, сейчас и ведется следствие, а экипаж украинских судов задержан за нарушение границы. «По сути, то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что это был целенаправленный приказ нарушить государственную границу Российской Федерации», - указал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об уместности применения Уголовного кодекса РФ в отношении украинских военнослужащих, как представителей другой страны, Песков пояснил, что российское уголовное законодательство не дифференцирует профессиональную или иную принадлежность граждан других стран, которые являются нарушителями. «Речь идет именно о нарушении госграницы России», - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».