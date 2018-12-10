Все захваченные РФ вблизи Керченского пролива украинские моряки получили собственных адвокатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Каждый украинский военнопленный, который незаконно содержится в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката», – написала она.

По словам омбудсмена, оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. «Все расходы берет на себя украинское государство. Они будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, которые потребуются защитникам украинских моряков», – подчеркнула Денисова.

Она также сообщила, что срок действия договоров распространяется на весь период предварительного следствия. С начала следственных действий, от 11 декабря, каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.