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В Киеве вечером в воскресенье на перроне станции метро «Дворец спорта» умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла около 18:30.

По словам очевидцев, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит. К ним подбежали люди, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры.  

К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. 

Как сообщил отец ребенка, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.
ForUm

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