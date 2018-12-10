В Киеве вечером в воскресенье на перроне станции метро «Дворец спорта» умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла около 18:30.

По словам очевидцев, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит. К ним подбежали люди, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры.

К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу.

Как сообщил отец ребенка, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.