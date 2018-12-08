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Захваченных в Керченском проливе украинских моряков нельзя считать военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Об этом заявил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов, сообщает Интерфакс.

«Указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны», - заявил он.

Шишов добавил, что расследование уголовного дела «о незаконном пересечении государственной границы» в отношении 24 украинских моряков передано в центральный аппарат ФСБ.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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