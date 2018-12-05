Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москальковой утверждает, что захваченные вблизи Керченского пролива украинские военные моряки получают необходимое лечение в следственных изоляторах Москвы. Об этом на своей странице в в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Российский омбудсмен сообщила, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила и пообщалась с ранеными моряками в СИЗО «Матросская тишина».

«По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь», - сообщает Денисова.

Информации российской стороны, двое из раненых, у которых легкие повреждения рук, уже выходят на прогулки. «У одного из них - повреждено сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлены средства перемещения - костыли, и его камера оборудована удобствами для перемещения», - отметила Денисова.

По словам Потяевой, украинские военные выглядят нормально. «Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание - о замене чайника – должно быть сегодня рассмотрено руководством учреждения, где они находятся», - сообщает Денисова.

«Отдельно Москалькова сообщила мне, что уполномоченный по правам человека в городе Москве посетила и наших военнопленных в СИЗО «Лефортово». Ухудшения состояния их здоровья не наблюдалось. Они также снабжены теплыми вещами», - говорится в сообщении.

Также украинский омбудсмен отметила, что «для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства». «Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил», - подчеркнула Денисова.

«Относительно общения родственников с моряками, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит «следователь из Керчи», - сообщила украинский омбудсмен. Также она выразила надежду, что российские власти в ближайшее время все же предоставят украинскому консулу разрешение на встречу с украинскими военными моряками. «Со своей стороны также буду настаивать на предоставлении мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, разрешения на посещение наших военнопленных», - заявила Денисова.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.