В государственной пограничной службе Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Россию, по крайней мере на период пока в Украине введено военное положение.

Об этом в эфире «Прямого» сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«То, что мы наблюдаем на протяжении последних дней, хотя Российская Федерация заявляла, что они не будут вводить зеркальных мер по отношению к гражданам Украины, но мы наблюдаем, что российские пограничники без объяснения причины отказывают гражданам Украины в пересечении границы Российской Федерации на въезд», - сказал он.

Слободян пояснил, что ГПСУ действует в рамках правового поля, составляет соответствующие документы, объясняет людям причины, вручает копию документов об отказе в пересечении государственной границы. Российские правоохранители просто заворачивают граждан Украины не предоставляя никаких объяснений и не предоставляя на руки никаких документов.

«Исходя из сложившейся ситуации мы предполагаем, что это не единственный риск для граждан Украины. Другой риск попасть под прессинг российских спецслужб на границе или после ее пересечения. Исходя из такой ситуации, глава Государственной пограничной службы рекомендовал воздержаться от поездок в Российскую Федерацию по крайней мере на период пока введено военное положение», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

30 ноября Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.