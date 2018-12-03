Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен направить Президенту Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ из-за вооруженной агрессии против кораблей ВМС ВСУ. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня я направлю (я член СНБО, - ред.) письмо Президенту и секретарю СНБО с предложением в связи с актом вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в том числе в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокирование должно быть сроком до деоккупации нашей страны», - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, это сложное решение, «его надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию».

«Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция», - подчеркнул Луценко.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».