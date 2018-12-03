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Президент Петр Порошенко во время посещения военных учений на Черниговщине отметил, что сейчас проводится обучение резерва первой очереди, состоящие из бойцов с боевым опытом, которые приписаны к бригадам частей и подразделений. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Уже сегодня мы можем видеть первые знаки: когда военкомат пригласил 30 бойцов для учений, а пришло 165 с рюкзаками, готовых стать в любую минуту на защиту Украины. И я думаю, это очень хорошая характеристика уровня готовности украинцев защищать свою землю», - отметил Порошенко.

Он поблагодарил за отлично проведенные обучения.

Введение правового режима военного положения, среди прочего, предусматривает уточнение задач ВСУ и, в частности сил территориальной обороны. Соответственно, в рамках выполнения задач, которые возникли в результате агрессивных действий Российской Федерации в Азово-Керченской акватории и атаки на корабли украинских ВМС и угроз возможного наземного вторжения вооруженных сил страны-агрессора, продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов в областях, определенных положениями военного положения.

С этой целью с сегодняшнего дня в Украине начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, запланировано проведение сборов как в составе бригад, так и в составе учебных центров. Предполагается, что все мероприятия должны завершиться до начала новогодних праздников.

В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными территориальной обороны, при которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей.
ForUm

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