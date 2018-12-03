также в разделеМир
Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары 28
Катар выходит из OПЕК 55
Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном 12
В США полицейские 7 минут пытались остановить Tesla с заснувшим за рулем водителем 91
В Бахрейне нашли мертвым командующего пятым флотом ВМС США 161
Министр обороны США: Путин плохо соображает 175
В ЕС планируют приостановить соглашение о партнерстве с РФ 61
В Париже произошли массовые столкновения между митингующими и полицией 50
На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлено стихийное бедствие 333
Из Южной Кореи в КНДР впервые за 10 лет отправился поезд 55
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший 52
В Аргентине во время саммита G20 произошло землетрясение 112
Новый президент Грузии: Сейчас не время дружить с Россией 563
Осужденный американец признался, что убил 90 человек за 35 лет 55
ЮНЕСКО внесла регги в список культурного наследия 50
СМИ: Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря 61
Турция может стать посредником между Украиной и РФ относительно агрессии на море 56
На выборах президента Грузии победила Зурабишвили 151

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приветствие, которым обменялись Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на саммите G20 в Буэнос-Айресе, признав, что никогда раньше не видел, чтобы глава российского государства так тепло здоровался с кем-то из мировых политиков. Об этом сообщает Интерфакс.

Комментируя слова журналиста о том, что на фоне обвинений в адрес кронпринца, которого многие считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги в Турции, Путин тепло поприветствовал его на саммите «двадцатки», Песков заметил: «У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией».

​«На «полях» саммита состоялась весьма содержательная беседа президента Путина с наследным принцем. Вы знаете, что помимо вопросов двусторонних отношений также затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+, - сказал Песков. Поэтому именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне».

 

 

Отвечая на вопрос, может ли он припомнить, обменивался ли еще Путин с кем-то из мировых лидеров таким теплым рукопожатием, пресс-секретарь президента сказал: «На моей памяти нет».

Напомним, 23 октября тело журналиста The Washington Post (WP) Джамала Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула. 

Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1599 грн.
128
Теги