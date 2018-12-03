Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приветствие, которым обменялись Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на саммите G20 в Буэнос-Айресе, признав, что никогда раньше не видел, чтобы глава российского государства так тепло здоровался с кем-то из мировых политиков. Об этом сообщает Интерфакс.

Комментируя слова журналиста о том, что на фоне обвинений в адрес кронпринца, которого многие считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги в Турции, Путин тепло поприветствовал его на саммите «двадцатки», Песков заметил: «У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией».

​«На «полях» саммита состоялась весьма содержательная беседа президента Путина с наследным принцем. Вы знаете, что помимо вопросов двусторонних отношений также затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+, - сказал Песков. Поэтому именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне».

Отвечая на вопрос, может ли он припомнить, обменивался ли еще Путин с кем-то из мировых лидеров таким теплым рукопожатием, пресс-секретарь президента сказал: «На моей памяти нет».

Напомним, 23 октября тело журналиста The Washington Post (WP) Джамала Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.