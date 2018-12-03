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К СИЗО «Лефортово» в Москву приехали крымскотатарские активисты, чтобы передать собранные на полуострове вещи и продукты захваченным украинским морякам.

Об этом рассказал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, сообщает Укринформ.

«Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать им (украинским морякам. – Ред.) в руки, чтобы они, находясь в этом столь невеселом месте, чувствовали себя нормально», – отметил Джелял.

В оккупированном Крыму в помощь украинским морякам активисты крымскотатарского национального движения собрали порядка 265 тысяч рублей и свыше 40 наименований необходимых вещей, которые планировалось доставить арестованным военным в московское Лефортово.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 

 

 
ForUm

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