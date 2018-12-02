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Члены московской общественной наблюдательной комиссии посетили 24 захваченных РФ украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что получила официальную информацию от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской общественной наблюдательной комиссии (ГУК) посетили 21 украинского моряка, который содержится в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных «отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет», – написала она.

По информации Денисовой, члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении «Матросской тишины». «Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова», – подчеркнула она.

По словам украинского омбудсмена, 3 декабря она намерена провести переговоры с Москальковой о предоставлении ей возможности посетить украинских моряков.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 
ForUm

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