Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини осудила применение силы российскими военными в Керченском проливе и пригрозила должным образом ответить.



Об этом говорится в заявлении Могерини относительно обострения напряженности в Азовском море, размещенном на сайте Европейского Совета, сообщает УНИАН.

«ЕС выражает крайнюю обеспокоенность опасным увеличением напряжения в Азовском море и Керченском проливе в последние дни, которое привело к захвату Россией украинских судов и их экипажа и открытию огня по ним, ранив нескольких украинских военнослужащих. Мы встревожены этим применением силы Россией, что, на фоне усиления милитаризации в районе, является неприемлемым», - отметила Могерини.

«Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения напряжения ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и незамедлительно освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение», - заявила верховный представитель ЕС.

«Незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году остается непосредственной угрозой международной безопасности, которая имеет серьезные последствия для международного правового порядка, защищающего единство и суверенитет государств. Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Сооружение Керченского моста является дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

Также она заявила, что ЕС вновь подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. «Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит отслеживать внимательно ситуацию и настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами», - подчеркнула Могерини.



Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.