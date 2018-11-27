Украина должна предоставить доказательства событий 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинские суда и военных в Азово-Керченской акватории.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда со ссылкой на пишет Reuters.

По ее словам, обстоятельства инцидента до сих пор не полностью понятны, однако критически важно избежать эскалации конфликта.

«Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход через водные пути, и она не должна действовать несоизмеримо», - сказала министр.

При этом она призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

«Вопрос в уважении территориальной целостности и в желании не допускать споров. Кремль нарушил эти правила и принципы за последние годы. В этой нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации», - заявила фон дер Ляен.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ. По данным Генштаба, российский Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».