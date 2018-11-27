Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях, после того как российская береговая охрана открыла огонь и захватила украинские корабли, ранив моряков, сообщает «Голос Америки».

Выступая после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, на котором он председательствовал, Столтенберг заявил, что «Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий».

Он не уточнил, каковы могут быть эти последствия, но напомнил, что в последние годы НАТО приступило к крупнейшему наращиванию своей военной мощи в Восточной Европе со времен «холодной войны» в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

По словам Столтенберга, действия России «усиливают напряженность в регионе».

Назвав воскресный инцидент «серьезным», Столтенберг также подчеркнул важность «работы с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).