США призвали президентов Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина выйти на прямой контакт для решения ситуации с захватом украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, сообщает «Голос Америки».

«США выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 26 ноября, когда украинские суда попытались осуществить проход через Керченский пролив. Сообщение о том, что российские корабли таранили и обстреливали украинские корабли, ранив украинский экипаж, и захватили три судна является серьезным обострением и нарушением международных норм», - говорится в заявлении.

При этом Государственный департамент призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать международные обязательств и обязанностей.

«Мы призываем президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации. Поэтому мы подчеркиваем поддержку нами «нормандского формата». США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды, и право ее судов осуществлять плавание в международных водах. Как сказано в нашей Крымской декларации, США отвергают попытку аннексии Крыма Россией», - говорится в заявлении.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).