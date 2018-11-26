Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил в понедельник серьезное беспокойство ростом напряженности в Керченском проливе между Россией и Украиной и призвал РФ вернуть захваченные украинские корабли, а также отпустить военных моряков, сообщает «Украинская правда».

«Задержание украинских кораблей и блокировка движения в Керченском проливе Россией является недопустимой эскалацией отношений между двумя государствами-членами ОБСЕ. Необходимо избегать дальнейших шагов, которые способны привести к военной эскалации», - говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ПА ОБСЕ отметили, что России следует избегать провокационных действий, вернуть задержанные корабли украинской власти и освободить всех задержанных из-под стражи.

Церетели в своем заявлении подтвердил «позицию ПА ОБСЕ, выраженную в нескольких резолюциях, по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах, включая Крым и Севастополь».

Кроме того, председатель ПА ОБСЕ призвал обе стороны подтвердить приверженность полному выполнению Минских соглашений, чтобы разрешить кризисную ситуацию.

Он добавил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидента украинцам.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.