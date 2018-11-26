Украинские порты на Азовском море работают в штатном режиме, сообщает Администрация морских портов Украины.
«Продолжается загрузка/выгрузка судов, которые ранее прошли Керчь-Еникальский канал», - говорится в сообщении.
По оперативной информации, с утра 26 ноября движение судов через канал было восстановлено. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты Мариуполь и Бердянск (16 – из портов и 14 – порты).
Всего до конца 2018 года, по оперативным данным, украинские порты на Азове могут принять и обработать около 80 судов.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.
Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.
После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.
В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.
В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».
В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.
Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.
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