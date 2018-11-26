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Украинские порты на Азовском море работают в штатном режиме, сообщает Администрация морских портов Украины.

«Продолжается загрузка/выгрузка судов, которые ранее прошли Керчь-Еникальский канал», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, с утра 26 ноября движение судов через канал было восстановлено. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты Мариуполь и Бердянск (16 – из портов и 14 –  порты).

Всего до конца 2018 года, по оперативным данным, украинские порты на Азове могут принять и обработать около 80 судов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября
ForUm

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