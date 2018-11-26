МИД Украины выразил категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», а также ранением и захватом в плен членов их экипажей. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море», - подчеркнули в МИД.

«Кремлевский преступный режим в очередной раз продемонстрировал, что он не имеет границ остановиться в своей агрессивной политике и готов к любым актам агрессии против нашего государства», - говорится в заявлении.

Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.

Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим, подчеркнули в МИД.

«Обращаемся к нашим союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе путем применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ», - резюмировали в МИД.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».