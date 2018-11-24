В пятницу, 23 ноября, в Киеве две девушки на автомобилях устроили «дуэль» на дороге, пишет Апостроф.

«Дуэль куриц на машинах. Теперь ты видел все», - написали в чате.

На видео видно, как между водителями происходит конфликт, а потом они начали «драться» на своих авто. Одна машина разгонялась и врезалась в другую и наоборот. Но после этого машины разъехались. Причины ссоры неизвестны.

Как сообщалось ранее, 21 ноября во Львовской области в результате столкновения с рейсовым автобусом погиб водитель легковушки.