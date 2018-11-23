В 2002 году бренд Jack Wolfskin ждала смена «хозяина»: такой лакомый кусочек приобрел инвестиционный концерн Bain Capital. В это время немецкий бренд продолжает развивать свои технологические навыки и внедряет новое решение - REAL TUNNEL, благодаря которому создаются уникальные по своей износостойкости туннельные палатки. В 2004 году компания получает награду за свои старания. Она была удостоена популярной премии Red Dot Design Awards за непревзойденные достижения в дизайне.

2010 год стал очень значимым для Jack Wolfskin. Известный фонд Fair Wear Foundation делает компанию своим почетным членом. Кроме этого, у бренда появляется новый технологический процесс TEXAPORE AIR, вызвавший настоящий восторг мирового спортивного сообщества.

В следующем 2011 году марка снова меняет своего наставника. В этот и, на сегодняшнее время, окончательный раз таким везунчиком становится финансовая группа Blackstone Group. В этот период немецкий бренд принимает важное для себя решение и становится партнером системы bluesign®. Она представляет собой чрезвычайно строгий стандарт качества, который подразумевает бережное обращение с природными ресурсами и снижение уровня загрязнения окружающей среды. Фирмы, которые подключаются к стандарту bluesign®, должны использовать преимущественно чистые с экологической точки зрения материалы. Bluesign появился в 2000 году в Швейцарии и его лейбел говорит об экологичности продукции.

Следующим шагом Jack Wolfskin к сохранению нашей планеты стало вступление в 2012 году в инициативное сообщество Zero Discharge of Hazardous Chemicals, которое направлено на снижение к нулю выброс опасных отходов производителями. В это время бренд и дальше демонстрирует свои альтруистические способности и берется спонсировать ежегодный Чемпионат Мира по горнолыжным видам спорта, чем занимается и по сегодняшний день.

2013 год стал для Jack Wolfskin началом мощной эры в развитии технологических решений. В этот период выходит известная разработка бренда - TEXAPORE SOFTSHEL, с помощью которой производится прочный водонепроницаемый материал. Через год появляется система EDS (Ergo Dynamic System), необходимая для повышения функциональности обуви. В 2015 году немецкая марка была удостоена очень важной награды от фонда Fair Wear Foundation, как лидер в своем деле. Эта же регалия ждала Jack Wolfskin и в следующем году.

Чем дышит Jack Wolfskin сейчас?

В наше время компания продолжает развиваться, как в экологическом направлении, так и в технологическом. Она полностью перешла на 100% органический хлопок и избавилась от PFCs (опасных веществ) в своих изделиях.

«Волки» сейчас работают в разных направлениях производства. Под их лейблом выходит одежда, обувь, аксессуары, как для повседневных дел, так и для профессионального горного спорта. Также компания широко развивается в изготовлении снаряжения и экипировки для туризма.

Дерзость и гордый нрав помогли немецкому бренду Jack Wolfskin достигнуть вершины успеха, но у «волков» нет пределов совершенства!

Источник: Jack Wolfskin в Украине