Сотрудников Государственной фискальной службы подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что исследуются обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньгы) и других финансовых механизмов. При этом для организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применяются методы создания «финансовых пирамид», привлекаются граждане для построения реферальных программ.

Установлено, что к указанным уголовным правонарушениям могут быть причастны должностные лица и владельцы ряда субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физические лица.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах приготовления и совершения уголовных преступлений, а также выявление и изъятие указанных выше вещей, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для досудебного расследования в уголовном производстве, проведены обыски на территории Киева и Винницкой области.