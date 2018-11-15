также в разделеОбщество
Двух десантников задержали за торговлю взрывчаткой 6
В Украине хотят наказывать водителей за «непереобутые» авто 23
Синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы 23
В Латвии по запросу Украины задержали банкира, присвоившего почти 300 миллионов 13
Задержан подозреваемый в покушении на активиста «Нацкорпуса» в Херсоне 11
Украина арестовала 15 судов за заходы в порты Крыма 17
Анатолий Кинах и Юрий Крук заявили о предложениях по преодолению кризиса в морской отрасли 33
В Славянске за сутки задержали 4 экс-боевиков 8
Гриб отказался свидетельствовать в российском суде 11
СБУ задержала причастных к обстрелу «Киевгорстроя» 20
Тука: Власть утратила контроль за реальным количеством переселенцев 12
Таиланд досрочно отменил визовый сбор для украинцев 15
СМИ: Задержан снайпер НГУ, подозреваемый в расстреле евромайдановцев 75
ВСУ передали 70 единиц вооружения и военной техники 19
Митрополит УПЦ МП: С нами или без нас поместная церковь будет создана 162
НАБУ: Слежку под синагогой в Киеве вели другие правоохранители 27
Германия призвала Украину закрыть сайт «Миротворец» 110
В Украине растет число заболевших гриппом и ОРВИ 28

Сотрудников Государственной фискальной службы подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что исследуются обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньгы) и других финансовых механизмов. При этом для организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применяются методы создания «финансовых пирамид», привлекаются граждане для построения реферальных программ.

Установлено, что к указанным уголовным правонарушениям могут быть причастны должностные лица и владельцы ряда субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физические лица.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах приготовления и совершения уголовных преступлений, а также выявление и изъятие указанных выше вещей, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для досудебного расследования в уголовном производстве, проведены обыски на территории Киева и Винницкой области.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги