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Митрополит Винницкий и Барский Симеон – единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление синода. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Тогда УПЦ МП заявила, что «собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако Президент от встречи отказался».

В АП заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причины для отказа во встрече.

Позже стало известно, что на встречу с Президентом приехали иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые заявили о сильном давлении и попросили не раскрывать их имена.
ForUm

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