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Вечером во вторник, 13 ноября, в Украинском доме состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко и трех иерархов УПЦ МП.

По данным источников Религиозной правды, к Главе государства приехали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Детали встречи собеседник не уточнил.
Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Тогда УПЦ МП заявила, что «собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако Президент от встречи отказался».

В АП заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причины для отказа во встрече.

Позже стало известно, что на встречу с Президентом приехали иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые заявили о сильном давлении и попросили не раскрывать их имена.   
ForUm

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