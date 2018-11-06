Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Новое Время со ссылкой на Паламарчука, депутат уволил Павловского, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.

По мнению Паламарчука, это позволит избежать давления на следствие.

«Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес», - добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник Паламарчука Игорь Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков. 22 августа его отпустили из-под стражи, советник главы МВД Антон Геращенко заявил об ошибке.

Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

Ранее сообщалось, что в качестве подозреваемых по делу о нападении на Гандзюк проходят пять человек. Трех из них суд арестовал на 60 дней.