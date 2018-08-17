Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, среди задержанных – гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск как зафиксированное на камерах наблюдения лицо, покупавшее орудие преступления (серную кислоту).

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника – следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.