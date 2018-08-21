Суд в Херсоне избрал меру пресечения двум мужчинам, которые подозреваются следствием в причастности к совершению покушения на убийство чиновницы городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Суд арестовал подозреваемых на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, по подозрению в нападении на Гандзюк задержаны пять человек. Также суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство херсонской чиновницы

Утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.